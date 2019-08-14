МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются более чем на 3% на фоне данных о неожиданном росте запасов сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.08 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,02%, до 59,45 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,24%, до 55,25 доллара за баррель.

Негативное давление на торги оказывают данные API, которые показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 миллиона баррелей.