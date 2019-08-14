События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 августа
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|
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|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|0,5 тыс
|14 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|21,1 тыс
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|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|5,2%
|5,2%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-3,6%
|-3,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|3,6%
|2,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,9%
|-0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|1%
|-0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|3,8%
|2,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|209 тыс
|214 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019)
|3,4%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|4,3
|3
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|21,8
|10
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|30
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|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2019)
|-1,6%
|2,0%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июль)
|1,32%
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|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|0%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Розничные продажи /без учета автомобилей/
|-0,1%
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|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|3,5 млрд долл
|4,4 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.08)
|516,8 млрд долл (на 02.08)
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|RUB
|X5 Retail Group — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|RUB
|KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20190814/830238124.html