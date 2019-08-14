МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в среду на низких объемах торгов вместе с зарубежными площадками, ценами на нефть и рублем, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.52 мск снижался на 1,26%, до 2646,24 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1266,91 пункта. Объем торгов превысил 9 миллиардов рублей, также следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 86 копеек, до 65,79 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 73,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,3%, до 59,28 доллара за баррель.

К текущему моменту биржи США падают на 1,45-1,8%, европейские – на 1,27-2%.

"Радость рынков от новостей из США по поводу задержки с принятием пошлин на часть китайского экспорта была недолгой. Факт старта телефонных консультаций между чиновниками крупнейших экономик мира пока не гарантирует возобновление переговоров. На этом фоне статистика по всему миру начинает портиться всё более заметными темпами. В Китае темпы роста промышленного производства упали до минимума за более чем полтора десятилетия. В этой связи бумаги металлургов оказались под давлением, да и акции "Газпрома" тоже", — комментирует положение Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акции "Интер РАО" снижаются на 2,93%, несмотря на позитивную отчетность компании по МСФО за первое полугодие. Так, чистая прибыль "Интер РАО" в первом полугодии выросла на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,9 миллиарда рублей.

Также среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,02%), "Алросы" (-2,89%), ВТБ (-2,79%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,57%, обыкновенные акции – на 2,5%), акции "Русала" (-2,01%), "Газпрома" (-1,81%), "Лукойла" (-1,72%), ТМК (-1,63%).

В лидерах роста — обыкновенные акции "Лензолото" (5,36%), акции Polymetal (3,29%), "Полюса" (2,93%), обыкновенные акции "Россетей" (2,42%), "М.Видео" (0,71%), а также акции "Аэрофлота" (0,51%).

"Акции ОГК-2 на повышенных для компании объемах продолжают активный рост после недавней публикации отчетности по МСФО. С технической точки зрения краткосрочные перспективы бумаг тоже улучшились. В среду акции находятся выше психологически важной отметки 50 копеек, … что позволяет ожидать развития роста сначала к 52 копейкам, а затем – в район 53,5 копейки. Сигналом в пользу возобновления нисходящего движения стало бы падение бумаг ниже 50 копеек. Пока же имеет смысл сохранять краткосрочные "длинные" позиции", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции ОГК-2 поднимаются на 1,35% — до 50,47 копейки.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Более важным будет отчёт Минэнерго США по запасам, который может спровоцировать дальнейшее падение котировок нефти. Отечественный рынок вновь оказался перед проблемой глобального спада, который приведёт к снижению спроса на товары российского экспорта. Под давлением останутся сырьевые акции, а в плюсе завершат день защитные бумаги золотодобывающих компаний", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

Аналитики Альфа-банка отмечают, что российский рынок акций будет находиться под давлением из-за пессимистических настроений.