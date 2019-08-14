МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после публикации ряда статданных на фоне негативного влияния торгового конфликта США и Китая на состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.02 мск индекс Dow Jones снижался на 1,5%, до 25855,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,78%, до 7874,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,62%, до 2879,04 пункта.

Инвесторы оценивают влияние торгового конфликта США и КНР на состояние глобальной экономики. Так, объем промышленного производства в Китае в июле увеличился самыми слабыми темпами с 2002 года — на 4,8%, что оказалось хуже прогноза в 6%.

Промпроизводство в еврозоне в июне упало на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% — в годовом. Аналитики прогнозировали уменьшение объемов промпроизводства только на 1,4% в месячном исчислении и на 1,2% — в годовом.

ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, по предварительной оценке во втором квартале 2019 года опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонных корректировок.

"Сегодняшний отчет по ВВП определенно символизирует конец золотого десятилетия экономики Германии. Торговые конфликты, мировая неопределенность и… сектор автомобильной промышленности окончательно поставили ее на колени", — отмечает аналитик ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Немного поддерживает индексы решение Вашингтона отложить введение пошлин на некоторые китайские товары до 15 декабря 2019 года. Предполагалось введение пошлин в 10% на импорт стоимостью 300 миллиардов долларов с 1 сентября.