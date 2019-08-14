МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером ускорил снижение вслед за нефтью, доллар уже стоит дороже 66 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.16 мск повышался на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Чуть раньше в ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля – максимума с 3 мая.

Стоимость нефти падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель сорта Brent.