БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг — ПРАЙМ. Ведущий индекс аргентинской биржи Merval, который рос в начале дня среды, перешел к падению, обменный курс песо продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов и данные банков.

Если утром индекс Merval рос на 1,16%, то в середине дня он снизился на 2,16% — до 29690,50 пунктов.

Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion понизил обменный курс с 61 песо за доллар до 62 песо за доллар, его примеру последовал и ряд других банков.

"Падение на биржах продолжится. … Может быть технический отскок, но мы думаем, что (негативная) ситуация на фондовом рынке продолжится, пока не появится видение решения финансовых проблем и проблем долга", — сказал РИА Новости аналитик Андрес Нобиле из Toronto Trust.

По данным агентства Рейтер, основанным на опросе участников рынка, текущий уровень странового риска Аргентины сходен с тем, показателем когда правительство сталкивается с проблемами платежей по суверенному долгу.

Итоги праймериз, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю. Магазины уже заявили о том, что поднимают цены на 15%.