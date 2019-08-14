МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок ощутимо снизился в среду вслед за мировыми фондовыми индексами на фоне инверсии кривой доходности долговых госбумаг развитых рынков — по длинным доходность становится меньше, чем по коротким. Это сигнализирует о росте вероятности рецессии в экономике этих стран.

Ускорение падения цен нефти на фоне снижения аппетита к риску поддержало давление на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию среды индекс Мосбиржи снизился на 1,61%, до 2637,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,94%, до 1259,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИНВЕРСИЯ КАК ПРЕДВЕСТНИК РЕЦЕССИИ

Российский фондовый рынок в среду преимущественно снижался, отыгрывая усиление бегства инвесторов от рисковых активов.

Главный сигнал пришел с рынка госбумаг США. Спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями США впервые более чем за 10 лет стал отрицательным, что в прошлом всегда указывало на повышение вероятности рецессии, рассуждает Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс". Отрицательная разница между доходностью "десятилеток" и "двухлеток" так сильно привлекает внимание инвесторов, поскольку она выступала универсальным опережающим индикатором рецессии в последние 40 лет, отметил он.

"Как правило, с момента инвертирования кривой проходит 15-20 месяцев до наступления экономического кризиса. Стало быть, в 2019-м рецессия маловероятна, но риски ее наступления в 2020 году значительно возросли. Акции все еще могут расти, потому что фондовые рынки часто встречают рецессию при восходящем тренде. В последних трех эпизодах рецессий рынок еще долго рос после первого инвертирования кривой. К примеру, после короткой инверсии в 2005-м падение рынка началось лишь через 32 месяца", — сказал Сабитов.

Инверсия обнаружилась и в британских бондах, добавил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Для более точного прогноза необходимо отслеживать и другие опережающие экономические индикаторы. Впрочем, и там последнее время наблюдается негативная динамика. Опасения инвесторов оправданы, но, может быть, немного преждевременны. Для реализации сценария с наступлением рецессии уже в этом году все-таки необходимо более серьезное и длительное обострение в отношениях Китая и США, на которое Трамп едва ли решится перед президентскими выборами в 2020 году", — добавил эксперт.

В итоге рынок нефти на опасениях о снижении спроса на энергоресурсы обвалился в среду более чем на 4% в район 58,5 доллара за баррель сорта Brent.

О рецессии напомнили и макроэкономические показатели. Промпроизводство в Китае в июле выросло самыми слабыми темпами с 2002 года. Данные по розничной торговле КНР также оказались хуже прогноза. ВВП Германии, по предварительной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% к первому кварталу с учетом сезонных корректировок. Промпроизводство в еврозоне в июне упало на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% — в годовом. Аналитики прогнозировали уменьшение объемов промпроизводства только на 1,4% в месячном исчислении и на 1,2% — в годовом.

В лидерах снижения цены оказались бумаги АФК "Система" (-4,5%), ТМК (-3,8%). "Русала" (-3,3%), "Лукойла" (-3,2%), ВТБ (-3%). Выросли защитные акции Polymetal (+2,2%) и "Полюса" (+2,4%) – на фоне подорожавшего выше 1500 долларов за унцию золота. Также коррекционно повысились акции "Россетей" (+1,7%), ММК (+1,2%), "Фосагро" (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить уровень 2600 пунктов, для индекса РТС – 1250 пунктов, и учитывая усиление негативных тенденций на мировых рынках, скорее всего, в ближайшие дни российские фондовые индикаторы будут тестировать на прочность данные поддержки, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи пробил среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Ее пробой станет подтверждением преодоления тренда и будет сигнализировать о возможности углубления коррекционного снижения, целью которого выступит диапазон 2550-2590 пунктов", — добавил он.