МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. ВТБ в первом полугодии увеличил расходы на выплаты вознаграждений членам правления объединенного универсального банка на 38,8%, до 1,734 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

В сумму вознаграждений, в том числе, входят заработная плата и премии. При этом за второй квартал текущего года вознаграждения составили 1,56 миллиарда рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,3%).

ВТБ в первом полугодии прошлого года увеличил вознаграждения правлению на 3,2%, до 1,249 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 миллиарда рублей.