МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером ощутимо снижался – к минимумам с мая — на фоне резко упавшего аппетита к риску на мировых рынках на фоне появления сигналов возможности рецессии развитых экономик, говорят эксперты.

Сползание рынка нефти поддерживает негативную динамику курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск повышался на 1,12 рубля, до 66,05 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар поднимался до 66,12 рубля – максимума с 3 мая, евро – до 73,66 рубля – максимума с 13 мая.

ОСЛАБЛЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКУ

Рубль вечером значительно снижался против доллара и евро, отыгрывая резкое падение спроса на рисковые активы в условиях роста рисков рецессии в развитых экономиках.

Главный сигнал об этом пришел с рынка госбумаг США. Спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями США впервые более чем за 10 лет стал отрицательным, что в прошлом всегда указывало на повышение вероятности рецессии, рассуждает Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс". Отрицательная разница между доходностью "десятилеток" и "двухлеток" так сильно привлекает внимание инвесторов, поскольку она выступала универсальным опережающим индикатором рецессии в последние 40 лет, отметил он.

Рынок нефти на опасениях о снижении спроса на энергоресурсы обвалился в среду более чем на 4%, в район 58,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар и евро вечером повышались против рубля на 1,5-1,8%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На стороне рисковых активов продолжают играть ожидания мягкой денежно-кредитной политики мировых ЦБ, рассуждает эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"В целом общая ситуация сейчас довольно противоречива. Скорее всего, курс продолжит колебаться в диапазоне 64,8-66 рублей за доллар и 72,5-74 рубля за евро", — оценил он.

Завтра, в случае стабильности на мировой арене, рубль вновь не получит должной поддержки, что приведет к стагнации курса в коридоре 65-67 рублей за доллар и 73-74 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

При закреплении курса под отметкой 65 рублей у "медведей" появлялся шанс на углубление коррекции и отступление доллара в район поддержки на уровне 64 рубля, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако сегодня внешний фон способствовал активизации покупок американской валюты. В результате "быкам" удалось уже в начале дня отыграть отметку 65 рублей, а к концу основной сессии преодолеть сопротивление на уровне 65,5 рубля. Это говорит в пользу продолжения восходящей динамики, целью которой может стать сопротивление на уровне 67 рублей за доллар", — оценил он.