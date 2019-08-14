МЕХИКО, 14 авг /ПРАЙМ/. Индекс мексиканской фондовой биржи BMV опустился в среду на 1,77% на фоне негативных прогнозов развития мировой экономики из-за торговый войн.

Как сообщает сама биржа, в ходе торгов индекс опустился до уровня в 38775,9 пункта, что является худшим показателем с марта 2014 года.

При этом в ноябре 2018 года перед вступлением в должность нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора индекс в процентном соотношении опускался еще больше – сразу на 5,81%, однако он остановился тогда на уровне 44190,25 пункта. Чуть позже он падал до 39427,28 пункта.

Как сообщает портал Universal, на фоне падения котировок биржи в среду отмечено и снижение курса национальной валюты песо к доллару примерно на 1,1%.