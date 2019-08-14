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МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы снизились в среду на 3% на фоне беспокойства инвесторов по поводу возможности рецессии в связи с падением доходности 10-летних гособлигаций США, индекс Dow Jones показал максимальное падение в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones снизился на 3,05%, до 25479,42 пункта, продемонстрировав максимальное дневное падение с октября прошлого года. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 3,03%, до 7773,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,93%, до 2840,60 пункта.

Обеспокоенность инвесторов связана с временно наблюдавшейся в среду на рынке так называемой инверсией кривой доходности – ситуацией, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг.

Это полностью затмило наблюдавшийся ранее оптимизм, связанный с переносом сроков ввода очередных пошлин США на китайские товары.

Также не порадовали инвесторов мировые статистические данные. Так, объем промышленного производства в Китае в июле увеличился самыми слабыми темпами с 2002 года — на 4,8%, что оказалось хуже прогноза в 6%. Объем промышленного производства в еврозоне снизился на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% в годовом. ВВП Германии, по предварительной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% к первому кварталу с учетом сезонных корректировок.