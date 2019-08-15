БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг /ПРАЙМ/. Аргентинский песо впервые за последние дни не только не смог хоть частично отыграть падение после праймериз, но провалился еще глубже, пробив отметку в 63 песо за доллар и закрепившись на ней, свидетельствуют данные банков.

В понедельник утром аргентинский песо на итогах праймериз, на которых с большим отрывом победила оппозиция, ослабел почти на 30% — с 46-47 песо до 60-64. Вечером во вторник обменный курс в среднем составлял 58 песо. Утром в среду крупнейший госбанк страны Banco Nacion ухудшил обменный курс национальной валюты на 5%, установив его на уровне 61 песо за доллар. В второй половине дня Banco Nacion продавал доллары уже по 63 песо.

Его примеру последовали и ряд других кредитных учреждений, например, Banco Ciudad, Banco Patagonia. А в ряде банков (ICBC, многие региональные банки) обменный курс превысил 64 песо за доллар и приближается к 65 песо.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, затруднились спрогнозировать курс национальной валюты хотя бы на ближайшее время, сославшись на слишком большую неопределенность политической и экономической ситуации в стране.

Однако сами аргентинцы уверены, что дальнейшее падение неизбежно. "Надо привыкнуть к тому, что в Аргентине не работает логика, и порой то, с чем пытаются бороться, напротив, и происходит. Я не жду пока позитива", — заметил житель столицы Луис. "Я не помню, чтобы песо когда-то укреплялся. Отскоки после падений бывают, но это по инерции, скорее", — считает житель Буэнос-Айреса Педро.

Его слова подтверждает и статистика ЦБ Аргентины — с 1 июня 2010 года (с этой отметки доступна информация на сайте) песо только падал, почти ни разу полностью не отыграв снижения. Для сравнения — 1 июня 2010 года обменный курс был на уровне 3,96 песо за доллар.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента Маурисио Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30%. Магазины уже заявили о том, что поднимают цены на 15%.