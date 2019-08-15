БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг /ПРАЙМ/. Ведущий индекс аргентинской биржи Merval по итогам торгов в среду упал на 1,4% — до 29920,69 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Если утром индекс Merval рос на 1,16%, то в середине дня он снизился на 2,16% — до 29690,50 пунктов.

В свою очередь, аргентинский песо впервые за последние дни не только не смог хоть частично отыграть падение после праймериз, но провалился еще глубже, пробив отметку в 63 песо за доллар и закрепившись на ней, свидетельствуют данные банков.

Утром в среду президент Аргентины Маурисио Макри озвучил меры по поддержке населения и малого бизнеса в условиях кризиса, усугубившегося после итогов праймериз. Также он заявил о необходимости диалога с оппозицией. Позднее в среду он сообщил о своем телефонном разговоре со своим главным соперником на предстоящих президентских выборах — Альберто Фернандесом, представляющим левоцентристские силы. По словам Макри, они договорились сотрудничать, чтобы избирательный процесс как можно меньше влиял на экономику

Итоги праймериз, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.