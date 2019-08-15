МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Доходность 30-летних гособлигаций США в четверг снизилась до исторического минимума, опустившись ниже отметки 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.00 мск доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 1,972% против 2,027% на предыдущем закрытии торгов.

"Ставки очень низкие по последним стандартам, но все же имеет смысл иметь некоторую долю вложений в US Treasuries, учитывая крайне неопределенный прогноз", — приводит телеканал CNBC мнение аналитиков банка DBS Bank.

В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.