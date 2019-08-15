МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс иены стабилизируется в четверг утром по отношению к доллару после резкого роста днем ранее на фоне усиления опасений за экономику США и мира в целом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс доллара к иене рос до 105,92 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,89 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1149 доллара за евро с 1,1138 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 97,92 пункта.

Курс доллара в паре с иеной пытается стабилизироваться после падения днем ранее почти на 0,8% на фоне обострения опасений за мировую экономику, что привело к резкому росту спроса на более надежные активы, в том числе японскую иену.

Одним из поводов для пессимизма инвесторов стала инверсия кривой доходности в США, когда доходность 10-летних американских гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг. Инверсия кривой доходности считается признаком надвигающейся рецессии.

Эксперты предполагают, что в текущей ситуации стоит ожидать сохранения спроса на надежные активы. "Когда волатильность возрастает, курс доллара к иене сильнее коррелирует с доходностью американских гособлигаций, поэтому есть возможность снижения данной валютной пары. Я ожидаю, что спрос на более надежные активы будет расти. Настроения мрачные из-за торговой войны и слабых макроэкономических данных", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).