МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг второй день подряд на фоне обострения опасений за состояние мировой экономики, которые увеличивают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,55 доллара, или на 0,17% — до 1530,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,08% — до 17,293 доллара за унцию.

Ухудшение перспектив мировой экономики в свете продолжительного торгового конфликта США и Китая подогревает спрос на золото. Инвесторов беспокоит слабая статистика из Европы и Китая, а также произошедшая в среду инверсия кривой доходности гособлигаций США.

Портфельный менеджер GraniteShares Джефф Клеарман (Jeff Klearman), мнение которого приводит агентство Рейтер, не видит в ближайшем будущем факторов, которые могли бы "работать против золота". "Возможны кратковременные коррекционные отскоки, но тренд на повышение", — отметил эксперт.