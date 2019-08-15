МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня заметно растет к доллару и евро в начале торгов после значительного снижения в среду, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 30 копеек — 65,72 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 73,27 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,27% — до 59,32 доллара за баррель.