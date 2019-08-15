МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рынок панда-бондов (облигаций, номинированных в юанях), который начал активно развиваться с 2015 года, в обозримой перспективе вряд ли сможет стать альтернативой для займов в долларах и евро, считают аналитики АКРА.

Панда-бонды — тип долгового инструмента, доступный исключительно компаниям, зарегистрированным за рубежом, при этом размещение долга происходит в материковом Китае. Также существуют димсам-бонды, которые отличаются от панда-бондов тем, что размещаются за пределами Китая. Основные цели, которые на данном этапе преследуют эмитенты панда-бондов, носят неценовой характер и обусловлены необходимостью диверсификации долговой базы и расчетов внутри Китая, а также интересом к продвижению имиджа в этой стране.

С точки зрения исторического объема размещений (учитывая погашенные облигации) рынок панда-бондов превосходит рынок димсам-бондов, но уступает ему по совокупному размеру текущих обязательств (около 40 миллиарда долларов против 78 миллиардов соответственно).

Рынки панда-бондов и димсам-бондов значительно уступают по объему рынкам долговых бумаг, номинированных в долларах (16 триллионов долларов) или евро (6,75 триллиона долларов), но сопоставимы с рынками облигаций в других азиатских валютах, например, в иенах (100 миллиардов долларов). С точки зрения цены панда-бонды и димсам-бонды также пока не могут конкурировать с долговыми обязательствами в евро или долларах, размещение которых обходится нефинансовым и суверенным эмитентам, нуждающимся в долговом финансировании, гораздо дешевле, отмечает АКРА.

"Помимо ценового фактора, его более активному развитию препятствует ряд обстоятельств. К примеру, для размещения панда-бондов необходимо разрешение китайских регуляторов, для которых основным критерием является кредитоспособность эмитента. Это, в свою очередь, может оказаться серьезным препятствием для потенциальных эмитентов, которые до этого мало заявляли о себе на международном долговом рынке. Если для часто размещающихся компаний процесс получения одобрения занимает всего несколько месяцев, то для малоизвестных, но при этом кредитоспособных эмитентов, он может растянуться на годы", — говорится в обзоре.

Низкий уровень ликвидности (большая часть инвесторов представлена китайскими банками) также негативно сказывается на цене и, следовательно, популярности данного долгового инструмента среди потенциальных эмитентов. Кроме того, потенциальным эмитентам до недавнего времени необходимо было получить кредитный рейтинг китайского рейтингового агентства, однако с внесением поправок в соответствующие нормативы это стало необязательным.

Согласно ожиданиям АКРА, рынок панда-бондов продолжит расти, поскольку все больше компаний, ведущих операционную деятельность в Китае, а также суверенных эмитентов, заинтересованных в продвижении своего имиджа и налаживании сотрудничества с КНР, для достижения этих целей могут воспользоваться данным типом долгового инструмента.

Единственной на сегодняшний день российской компанией, разместившей панда-бонды, является "Русал". В 2017 году российский производитель алюминия дважды разместил панда-бонды: в марте на 1 миллиард юаней и в сентябре еще на 500 миллионов юаней. Основной мотив компании при размещении заключался в стремлении укрепить присутствие на внутреннем рынке Китая и продолжить развивать сотрудничество с азиатскими партнерами.