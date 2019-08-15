МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Котировки нефти опускаются второй день подряд, в четверг днем снижение мировых цен на нефть достигает почти 2% после заявления Китая об ответных мерах на пошлины США, инвесторы продолжают оценивать данные о росте запасов нефти в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,17% — до 58,19 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,88% — до 54,19 доллара за баррель. В среду падение стоимости обеих марок нефти достигало 5%.

Ранее в четверг Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Введение новых пошлин, согласно сообщению китайской стороны, является отходом от диалога. Риски, связанные с торговлей, угрожают мировому экономическому росту и могут негативно сказаться на спросе на нефть.

Ряд других факторов также поддерживает опасения за мировую экономику. Так, ранее на неделе была опубликована слабая статистика по Китаю и Европе. Кроме того, в среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность десятилетних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

Статистика по запасам нефти в США также продолжает сдерживать торги. За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране неожиданно выросли — на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,8 миллиона. Добыча нефти за период не изменилась и осталась на уровне в 12,3 миллиона баррелей в день.