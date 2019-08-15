МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, европейская валюта уже поднялась выше отметки в 74 рублей впервые с 1 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.14 мск четверга рос на 36 копеек – 66,37 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 74,02 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,03% — до 58,27 доллара за баррель.