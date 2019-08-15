МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Ухудшение ситуации на финрынках, бегство инвесторов от рисковых активов в защитные, толкают цены на золото к многолетним максимумам. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", рекомендуют инвестировать в активы, связанные с золотом, полагая, что на горизонте года стоимость "желтого" металла может подняться в район 1 600-1 700 долларов за унцию.

По состоянию на 13.20 мск четверга цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,05 доллара, или на 0,27%, до 1532,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость золота во вторник достигла максимальных отметок почти за шесть лет.

"Осенью мы ожидаем ряд действий от центральных банков, которые могут ослабить валюты. ЕЦБ готов расширить использование отрицательных ставок, а в ФРС способны существенно смягчить денежную политику перед лицом возможной рецессии. Соответственно, горизонты более уверенных ожиданий по золоту и связанных с ним активами составляет от нескольких месяцев до года", — прокомментировал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ ВЛОЖЕНИЯ В ЗОЛОТО

Рост интереса к золоту на текущем этапе связан с рисками глобального спада в экономике и возможных последующих усилий центральных банков по выходу из кризиса, отмечает Кочетков.

"Как правило, ведущие центральные банки применяют инструменты снижения ставки, или запуска количественных программ, для обеспечения притока дешёвых денег в экономику. Иными словами, они используют печатный станок, что приводит к обесцениванию бумажных валют. В этих условиях золото сохраняет свою стоимость и заслуженно пользуется спросом у инвесторов, как инструмент сохранения капитала", — говорит он.

"Для золота сейчас "идеальный шторм" — плохая статистика по производству и ВВП, инвертированная кривая доходности, продолжающиеся торговые войны подогревают спрос на защитные активы", — также отмечает аналитик ГК "Атон" Андрей Лобазов.

На данный момент, золото статистически лучший актив, хеджирующий россиянина от финансово-экономических неприятностей в РФ, также замечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

С января 1998 года по сегодняшний момент доллар к рублю вырос на 986%, стоимость квартиры в Москве, в среднем, по данным отраслевых источников, на 2 479%, курс индекса Мосбиржи — на 2 574%, стоимость унции золота в рублях — на 5 434%, подсчитал аналитик.

"Надо отметить, что ситуация 90-х предполагала ограниченные возможности и ограниченные знания людей в области хеджирования макроэкономических рисков, что вызвало соответствующие изменения в сравнительной динамике активов. Однако, в целом, указанная статистика подтверждает актуальность золота как инструмента, защищающего инвестора от шоков и, при этом, способного отражать в ценах также и влияние роста спроса в периоды спокойного роста экономики", — комментирует он.

ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В начале года мало кто ожидал, что цена на золото превысит 1 500 долларов за унцию — но сейчас и эти уровни не кажутся невероятными, отмечает Лобазов.

По его оценкам, цена может продолжить расти и достичь 1 600-1 700 долларов за унцию, так как риск рецессии только увеличивается, а ставки в США, судя по всему, будут снижаться — этого активно добивается американский президент.

При таком сценарии бумаги российских производителей золота остаются привлекательными, отмечает Лобазов. Однако инвесторы должны понимать, что такие инвестиции, это, фактически, инвестирование в металл "с плечом" (то есть, например, если металл растет на 5%, акции растут больше, чем на 5% и наоборот), а также с присущими для компаний операционными и страновыми рисками, поясняет он.

Кочетков из "Открытие Брокер" предупреждает, что на текущий момент рост стоимости металла, в основном, состоялся и стоит более осторожно подходить к инвестициям в золото.

"Кроме металла, можно обратить внимание на акции золотодобывающих компаний. Как минимум, в них можно рассчитывать на высокие дивиденды по итогам текущего года. Конечно, можно и прикупить золото в слитках на горизонт до нескольких лет, но использование обезличенного металлического счета (ОМС) уже несёт определённые риски. Для получения прибыли от золота на ОМС цена металла должна подняться, как минимум, на 4% и более, чтобы эти вложения были оправданными. Поэтому мы в большей степени склонны рекомендовать покупку акций золотодобывающих компаний с краткосрочными и среднесрочными целями на рост", — рекомендует аналитик.

Осин полагает, что для инвестиций на средний срок и долгосрочную перспективу можно воспользоваться покупкой акций фонда ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз плс (FinEx Physically Backed Fundsplc), который торгуется на Мосбирже.

"Что касается акций "Полюса", в текущий момент их стоимость уже вплотную приблизились к нашим оценочным среднесрочным справедливым уровням. Мы оцениваем справедливую стоимость "Полюса" на конец первого полугодия 2020 года на уровне 7200 рублей за обыкновенную акцию. Однако, данная оценка в существенной мере зависит от динамики мировых цен на золото и может быть существенно скорректирована при их устойчивом изменении", — отмечает аналитик.