МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" падают примерно на 2-4% после публикации производственных данных и финансовой отчетности по МСФО, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 14.29 мск привилегированные акции "Мечела" падали на 3,62% — 94,65 рубля, обыкновенные акции – на 2,12%, до 60,35 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,22%. До публикации отчетности бумаги "Мечела" прибавляли порядка 0,4-0,5%.

Согласно опубликованным данным, группа "Мечел" в первом полугодии 2019 года сократила добычу угля на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,136 миллиона тонн. Выпуск стали упал на 9% — до 1,861 миллиона тонн, производство чугуна — на 10%, до 1,737 миллиона тонн.

Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, во втором квартале сократилась в 8 раз к первому кварталу — до 1,409 миллиарда рублей. Значительное влияние на прибыль оказала динамика положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с понижающимся трендом укрепления рубля к доллару и евро. Показатель EBITDA во втором квартале снизился на 2% — до 15,025 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — до 19% с 20%. Выручка увеличилась на 5%, до 78,47 миллиарда рублей.