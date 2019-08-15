МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на ослаблении рубля и умеренно негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.54 мск рос на 0,15% — до 2640,9 пункта, индекс РТС снижался на 0,28% — до 1256,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,96 рубля — до 65,31 рубля, курс евро – на 1,17 рубля, до 72,51 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,55% — до 58,56 доллара за баррель.

УМЕРЕННЫЙ НЕГАТИВ

Аналитики оценивают внешний фон к середине дня как умеренно негативный.

"Нефтяные цены ускорили падение и теряют порядка 1,5-2% ввиду усиления мирового уклонения от риска. Новая волна продаж началась после заявления Китая о возможном осуществлении ответных мер в случае ввода пошлин на весь китайский импорт со стороны США", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс Мосбиржи сумел отыграть свою заметную внутридневную просадку. Что же касается долларового индекса РТС, то он продолжает выглядеть слабо в связи с продолжающимся ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ

Депозитарные расписки X5 Retail Group на корпоративных новостях растут на 2,75% — до 2 130 рублей (уже подскакивали на 4,7% — до 2 169 рублей).

В четверг X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", сообщила о росте показателя EBITDA по МСФО во втором квартале на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 36,135 миллиарда рублей. По словам топ-менеджера компании, показатели X5 в первом полугодии создали хорошую базу для выплаты дивидендов в 2020 году.

"Опережающим внутридневным приростом среди ликвидных бумаг выделились акции "Алросы" (+2,39%). Пока что их повышение носит лишь характер технического отскока от значимого "круглого" ценового уровня 70 рублей", — отметил Манжос.

Также среди лидеров – акции "Роснефти" (+1,19%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

АУТСАЙДЕРЫ

В аутсайдерах бумаги "Лензолота", которые коррекционно снижаются после непрерывного роста в течение восьми торговых дней. За этот период обыкновенные акции компании выросли примерно на 50%, префы – примерно на 30%. К текущему моменту привилегированные акции компании падают на 9,41%, обыкновенные – на 9,2%.

Также в числе аутсайдеров привилегированные и обыкновенные акции "Мечела", которые падают примерно на 2-4% после публикации производственных данных и финансовой отчетности по МСФО.

К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" дешевеют на 3,62% — 94,65 рубля, обыкновенные акции – на 2,12%, до 60,35 рубля. При этом до публикации отчетности бумаги "Мечела" прибавляли порядка 0,4-0,5%.

Согласно опубликованным данным, группа "Мечел" в первом полугодии 2019 года сократила добычу угля на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,136 миллиона тонн. Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, во втором квартале упала в 8 раз к первому кварталу — до 1,409 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 2% — до 15,025 миллиарда рублей.

По мнению Сергея Суверова из "БКС Премьер", акции "Мечела" реагируют также на падение цен на коксующийся уголь. С начала года они снизились примерно на 15% на фоне замедления роста китайской экономики. Возможно, недавняя девальвация юаня также ослабляет потенциальный спрос на уголь, добавил он.

Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" предполагает, что распродажи в бумагах "Мечела" связаны с ожиданиями замедления темпов роста американской и в целом мировой экономики. "Сырьевые товары и циклические отрасли особенно сильно к этому уязвимы. Думаю, ослабление рубля компенсирует львиную долю негатива, и бумага в долгосрочной перспективе будет дороже. Тем не менее, период пессимизма может сохраниться на протяжении полугодия", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Настроения на мировых биржах остаются пессимистичными, а биржи РФ пока не находят внутренних драйверов для роста, что способствует сохранению среднесрочного давления, отмечает Кожухова.

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался около уровня предыдущего закрытия, вблизи отметки 2640 пунктов. Сегодня в США выходит большое количество важных статистических показателей. Скорее всего, они лишь добавят рынкам волатильности, но не укажут однозначного направления для открытия новых позиций. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", — говорит Манжос.