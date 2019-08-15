МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена на золото колеблется в четверг вечером, при этом показатель остается возле максимального уровня с 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,03% — до 1528,25 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель снижался; в среду индикатор приблизился к 1535 долларам — максимуму с августа 2013 года. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,53% — до 17,188 доллара за унцию.

Последнее заявление Пекина продолжает вызывать опасения у рынков за перспективы мировой торговли. Китай в четверг заявил, что вынужден принять ответные меры в связи с решением США ввести пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Такой шаг Вашингтона является отходом от диалога, отметила китайская сторона. Традиционно золото считается более безопасным активом, поэтому рост глобальных экономических рисков поддерживает котировки металла.

Разнонаправленная статистика также оказывает влияние на торги. С одной стороны, данные по розничным продажам США в июле превзошли ожидания — в месячном выражении показатель вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,3%. При этом объем промышленного производства в стране в июле неожиданно уменьшился — на 0,2% к предыдущему месяцу, хотя ожидался рост на 0,1%.

Трейдеры ожидают дальнейших действий от крупнейших центробанков мира. Так, аналитики вновь ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США снижения ключевой ставки на следующем заседании, которое пройдет в сентябре. По данным CME Group, почти 70% аналитиков прогнозируют снижение показателя до 1,75-2% с текущего уровня в 2-2,25%. Остальные эксперты ожидают снижение ставки на 50 базисных пунктов.