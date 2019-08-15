МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился в четверг на фоне сохранения неуверенной динамики мировых фондовых индексов.

Продолжившееся падение рынка нефти и обновление рублем многомесячных минимумов поддержало давление на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,43% до 2625,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76% до 1250,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар в рамках сессии четверга поднимался до 66,59 рубля (впервые с 3 мая), евро – до 74,25 рубля (впервые с 11 марта).

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок в четверг продолжил снижаться третий день подряд по индексу Мосбиржи и второй – по РТС.

Неуверенная динамика мировых фондовых рынков сохранила свое негативное влияние на аппетит к риску и соответственно – на интерес инвесторов к российским акциям.

Западноевропейские и американские фондовые индексы в четверг менялись разнонаправленно в пределах 1,2% на фоне противоречивой макроэкономической статистики, которая не дала поводов для ухода с рынков опасений по поводу возможной рецессии развитых экономик. Об этом впервые за 14 лет стала сигнализировать инверсия кривой доходности американских госбумаг, когда доходность "длинных" выпусков становиться меньше "коротких".

Рынок нефти торговался в четверг преимущественно в минусе (минус 1,9%, до 58,33 доллара за баррель к 19.21 мск) на фоне данных о неожиданном росте запасов "черного золота" в США и рисков нового обострения торговых противоречий этой страны и Китая. Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год — это отход от диалога, и китайская сторона вынуждена принять ответные меры

В лидерах снижения в РФ сегодня оказались префы "Мечела" (-6%). По данным отчётности, чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, во втором квартале сократилась в восемь раз по отношению к первому — до 1,4 миллиарда рублей. При этом значительное влияние на прибыль оказала динамика положительных курсовых разниц по валютной задолженности. Вечером также стало известно, что Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга.

Также снизились в цене акции ММК (-3,2%). ФСК ЕЭС (-2,1%), АФК "Система" (-1,8%), "Лукойла" (-1,6%). Выросли (на фоне ослабления рубля) префы "Сургутнефтегаза" (+1,9%), защитные бумаги Polymetal (+1,7%) и "Полюса" (+0,8%). Подорожали также акции "Аэрофлота" (+1,3%), "Роснефти" (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Слабые западные рынки акций и низкие нефтяные котировки не дают рассчитывать на быстрый рост и возвращение российского рынка к стабильным июльским показателям, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал". Завтра ожидаемый диапазон торговли для индекса Мосбиржи – 2620-2670 пунктов, оценил он.

Прогнозировать развитие рынка пока крайне трудное дело, всё основано на спекулятивных трендах и главном информационном оружии современности – твиттере президента США Дональда Трампа, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Пока ожидаем торговлю в рамках узкого диапазона, близкого к текущим значениям: 2610-2670 пунктов для индекса Мосбиржи", — оценил он.