МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты умеренно снижается против доллара и повышается к евро на фоне ослабления европейской валюты к уровню 1,11 доллара, говорят эксперты.

При этом сползание рынка нефти продолжает поддерживать негативный фон для курса рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск повышается на 13 копеек, до 66,15 рубля, курс евро снижается на 10 копеек, до 73,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар поднимался до 66,59 рубля, максимума с 3 мая, евро – до 74,25 рубля, максимума с 11 марта.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рубль вечером снижается против доллара и повышается к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара.

Поддержку доллару оказало июльское увеличение розничных продаж в США на 0,7% в месячном измерении. Эксперты ожидали увеличения показателя только на 0,3%. Кроме того, потребительские расходы американцев за май-июль выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Рынок "черного золота" теряет позиции на фоне сохранения рисков эскалации торговых конфликтов между США и Китаем. Так, комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что планы США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год станут отклонением от диалога, и Поднебесная будет вынуждена принять ответные меры.

Кроме того, давление на стоимость нефти оказали данные минэнерго США о росте на прошлой неделе запасов нефти в стране на 1,6 миллиона баррелей (0,4%) — до 440,5 миллиона баррелей, при ожиданиях снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером слабо и разнонаправленно колеблются против рубля, в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти удерживается около отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если в ближайшие дни не появится какого-либо солидного позитива во внешнеторговом противостоянии, скорее всего курс будет формировать краткосрочный коридор консолидации в границах 66-66,6 рубля за доллар, евро – в диапазоне 73,6-74,3 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". А ухудшение ситуации на мировых рынках приведет к пробою верхних границ этих коридоров, добавил он.

"Коридоры колебаний курса на завтра — интервал 65-66 рубля за доллар и 73-74 рубля к евро, с возможными пробоями до 67 и 75 соответственно", — оценивает Андрей Люшин из Локо-банка.

Тем не менее, достигнутые сегодня многомесячные максимумы очень ненадежны, и малейший намек на разворот тренда может спровоцировать инвесторов фиксировать валютные прибыли и усилить коррекционный тренд, вот только какой именно "намек" инвесторы ещё не обыграли – пока только предстоит выяснить, добавляет он.