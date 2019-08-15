МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики после худшего дня в 2019 году, которым стала среда, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,39%, до 25579,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,09%, до 2847,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,25%, до 2847,60 пункта.

Накануне фондовые индексы США обрушились на 3% на фоне опасений возможности рецессии мировой экономики, вызванных тем фактом, что в среду доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг.

Инвесторы обратили внимание на неоднозначную внутреннюю статистику. Так, объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

Между тем, промпроизводство в стране в июле снизилось на 0,2% в сравнении с июнем. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю увеличилось на 9 тысяч — до 220 тысяч.

Инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Они опасаются, что тот может оказать негативное влияние на состояние мировой экономики, что уже было подтверждено рядом неутешительных статданных в еврозоне днем ранее.

Ранее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Введение новых пошлин, согласно сообщению китайской стороны, это отход от диалога.

"Эскалация тарифного конфликта продолжает усугублять текущую слабость в мировой промышленности, при этом риски смогут распространиться в устойчивый сервисный сектор и рынок труда", — отметил старший инвестспециалист Wells Fargo Даррел Кронк, чьи слова приводит агентство MarketWatch.