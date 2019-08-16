ВАШИНГТОН, 15 авг /ПРАЙМ/. Япония по итогам июня опередила Китай по объему гособлигаций США на своем балансе, сейчас у нее бумаг на 1,122 триллиона долларов, у Китая на 1,112 триллиона, следует из документа, опубликованного на сайте минфина США.

В июне Япония приобрела бондов США почти на 23 миллиарда долларов, вырвав пальму первенства у Китая, который, напротив, сократил объем актива на 9 миллиардов долларов.

Китай на протяжении последних пары лет прочно удерживал позиции крупнейшего инвестора в американские казначейские бумаги, но некоторые эксперты не исключали, что на волне торгового противостояния с США он будет менее активно вкладываться в этот инструмент и, возможно, будет использовать его в качестве козыря в переговорах с Вашингтоном.

Россия тоже продолжила сокращать объем облигаций американского минфина на своем балансе, следует из данных минфина. Сейчас у России бумаг на 10,85 миллиарда долларов, что на 1,17 миллиарда меньше, чем в мае.