БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг /ПРАЙМ/. Ведущий индекс аргентинской биржи Merval по итогам торгов в четверг вырос на 3,74% — до 31039,31 пункта против падения днем ранее, свидетельствуют данные биржи.

В среду индекс упал на 1,4%, однако утром в четверг перешел к росту.

Оптимистично себя вел и курс национальной валюты. Крупнейший государственный банк Banco Nacion резко укрепил песо — доллар в четверг утром стоил 58 песо, во второй половине дня опустился до 59 песо, тогда как в среду достигал 63 песо.

Другие крупные банки страны продают доллар по 59-61 песо.

Итоги праймериз, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики Аргентины. На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.