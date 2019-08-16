МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ряде разделов не открылись в пятницу в связи с техническими проблемами, следует из сообщения биржи.

"Лондонская фондовая биржа в настоящее время изучает потенциальную проблему в системе торговли", — говорится в сообщении. LSE уточняет, что закрытие задерживается для индексов FTSE 100 и FTSE 250, в то время как остальные части рынка работают в нормальном режиме.

Более года назад, в июне 2018 года, на LSE также произошел сбой в торгах из-за проблем с программным обеспечением. Это случилось впервые за семь лет.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана.