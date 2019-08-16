МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем заметно сократили темпы увеличения после выхода доклада ОПЕК, в котором организация понизила прогноз роста спроса на это сырьё в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 58,72 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,64%, до 54,82 доллара за баррель. До публикации доклада котировки росли на 1,5% и 1,3% соответственно.

Инвесторы отыгрывают данные августовского доклада ОПЕК. В документе организация понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей. Прогноз на 2020 год был сохранен ОПЕК на уровне 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом, как следует из данных доклада, организация увеличила степень перевыполнения условий соглашения ОПЕК+ в июле до 45% с июньских 29% — до 29,609 миллиона баррелей в сутки.

На текущей неделе котировки нефти демонстрировали заметные изменения — после сильного роста во вторник на 4-5% цены опускались в среднем на 2-3% в среду и четверг. Риски по поводу мировой экономики и торгового конфликта США и Китая вызывали ожидания возможного снижения спроса на нефть.

Статистика розничных продаж в США накануне поддержала настроения рынков. Так, показатель в июле поднялся в месячном выражении на 0,7% при прогнозе роста на 0,3%. Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что американская статистика стала позитивным сигналом на фоне остальных более слабых экономических условий.