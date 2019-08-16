МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам перед выходными, инвесторы выказывают осторожность в преддверии следующей недели, которая может принести больше определённости в направлении дальнейшего движения, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск снижается на 0,25%, до 2619,07 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1243,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 31 копейку, до 66,37 рубля, курс евро – на 8 копеек, до 73,48 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,55%, до 58,55 доллара за баррель.

"В начале дня российский рынок уверенно торговался в плюсе, но затем покупатели растеряли свою уверенность, хотя в Европе преобладал позитив. Отечественные инвесторы также игнорируют тот факт, что нефть вновь поднялась выше 59 долларов за баррель Brent. Возможно, что остаются опасения по поводу возможных неожиданных заявлений на предстоящих выходных", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ТМК растут на 4,43% на фоне публикации позитивных данных по МСФО.

"TMK представила хорошие финансовые результаты за второй квартал 2019 года", — оценил аналитик ГК "Атон" Андрей Лобазов.

Акции "Эн+ Груп" растут на 0,76% — по той же причине.

В частности, чистая прибыль "Эн+ Груп" во втором квартале выросла на 4,6% в годовом выражении — до 387 миллионов долларов, выручка — на 12%, до 3 миллиардов. Ключевым фактором роста выручки во втором квартале стало увеличение объемов реализации алюминия. Скорректированная EBITDA год к году сократилась при этом на 20,6% — до 606 миллионов долларов.

Также среди лидеров роста – акции "Распадской" (2,76%), ОГК-2 (1,77%), "Алросы" (1,43%), "М.Видео" (1,37%), Polymetal (1,12%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,1%).

С другой стороны, к текущему моменту привилегированные акции "Мечела" снижаются на 3,79%, обыкновенные акции – на 4,47%.

"В акциях "Мечела" продолжаются распродажи на фоне отчётности, вышедшей накануне. Компания увеличила долг, а также отчиталась о восьмикратном падении прибыли в втором квартале", — комментирует Кочетков.

Также среди лидеров падения – акции ОВК (-3,65%), АФК "Система" (-3,3%), "Аэрофлота" (-1,91%), компании "Сафмар Финансовые системы" (-1,59%), МТС (-1,56%), а также акции "Полюса" (-1,43%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,24%) и акции "Норникеля" (-1,05%).

ПРОГНОЗЫ

"Отечественный рынок проявляет повышенную осторожность перед выходными. Однако если начнут поступать подтверждения того, что ЕЦБ начнёт более активно стимулировать экономический рост, то на рынок вернутся покупатели. Пока индекс Мосбиржи пытается протестировать поддержку в зоне 2600-2620. Следующая неделя, скорее всего, будет заметно спокойней, чем прошедшая", – считает Кочетков.

"В пятницу состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла… Следующая неделя может еще больше прояснить возможные действия ФРС США со ставкой в сентябре", — отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"В России на предстоящей неделе будут опубликованы финансовые результаты компаний "Русагро", "Алроса", Qiwi, TCS Group, "Норникель", "Роснефть", "Черкизово", "Распадская". В этой связи в акциях перечисленных компаний возможны сильные локальные движения", — считает аналитик.

По его оценкам, в течение будущей недели диапазон движения индекса Мосбиржи составит 2620-2680 пунктов, то есть, рынок несколько подорожает.