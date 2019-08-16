МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером опускается на фоне фиксации инвесторами прибыли после того, как показатель достиг шестилетнего максимума на рисках торговых отношений Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 7,25 доллара, или на 0,47%, до 1523,95 доллара за тройскую унцию. В среду индикатор достиг максимума с 2013 года, приблизившись к отметке в 1535 доллара. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижается на 0,18%, до 17,183 доллара за унцию.

Усилившиеся ранее внешнеторговые риски поддержали котировки золота, которое в результате подорожало до многолетнего максимума. Так, накануне Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры в связи с решением США ввести пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год. Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления экономических и торговых рисков.

Инвесторы также продолжают ожидать новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 74,2% аналитиков прогнозируют уменьшение показателя учётной ставки на сентябрьском заседании до 1,75-2%, остальные эксперты — на 50 базисных пунктов.

На следующей неделе также ожидается публикация протокола июльской встречи Федрезерва, инвесторы надеются, что документ даст дополнительные подсказки о дальнейшей монетарной политике. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, изменение которой влияет на курс доллара, что отражается на стоимости драгметалла.