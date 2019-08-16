МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы торгуются в пятницу со значительной положительной динамикой на ослаблении внешнеторговых опасений и новостях технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск индекс Dow Jones рос на 0,82%, до 25788,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24%, до 7863,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 2877,83 пункта.

"Мы не видели никаких важных новостей о торговой войне сегодня, и это способствует облегчению на рынках", — отмечает главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Поддерживает индексы также рост цен на акции американского разработчика видеокарт Nvidia после публикации компанией финансовой отчетности. Выручка компании по итогам второго квартала снизилась на 17% в годовом выражении до 2,58 миллиарда долларов, но показатель оказался лучше прогноза IBES в 2,55 миллиарда. Акции Nvidia дорожают на 6,5%.

Кроме того, цена на бумаги General Electric растет на 6,8% после сообщения о выкупе гендиректором компании 252,2 тысяч акций. На предыдущей сессии акции компании подешевели на 11,3% на фоне новостей о мошенничестве General Electric, что стало самым значительным падением за последние 10 лет.

Теперь инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС на следующей неделе. По данным CME Group, 78,8% аналитиков ожидают снижения процентной ставки до 1,75-2% с уровня июля в 2-2,25%. Остальные 21,2% экспертов ожидают более сильного снижения, на 50 базисных пунктов.