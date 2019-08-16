МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в пятницу снижается против доллара, перейдя также к отрицательной динамике и по отношению к евро, на фоне понижения темпов роста рынка нефти.

Приближение выходных добавило активности покупателям валюты, хеджирующим риски, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.24 мск повышается на 38 копеек, до 66,43 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 73,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером усилил снижение и заметно теряет позиции против доллара и евро.

Рынок "черного золота" продолжил расти, однако сбавил темпы. Позитивное влияние надежд на восстановление темпов роста мировой экономики несколько ослабло на фоне вышедшего ранее в пятницу сообщения ОПЕК, понизившей прогноз темпов роста спроса на нефть в мире в текущем году.

Картель понизил этот ожидаемый показатель на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей. При этом, как следует из данных доклада, организация увеличила степень перевыполнения условий соглашения ОПЕК+ в июле до 45% с июньских 29% с добычей 29,609 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, перед выходными инвесторы решили увеличить долю валюты в своих портфелях на фоне экономических и политических рисков, обострившихся в последнее время, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро повышаются против рубля на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже отметки 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если в выходные не появится каких-либо сильных драйверов, а ситуация на рынках в начале следующей недели не претерпит существенных изменений, курс будет консолидироваться в диапазоне 65,86-66,6 рубля за доллар, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Евро, скорее всего, продолжит демонстрировать более слабую динамику, находясь под давлением нисходящей тенденции евро на внешнем рынке. Этому будет способствовать перспектива дальнейшего расхождения экономических и денежно-кредитных условий между США и ЕС", — добавил он.

На следующую неделю настрой оптимистичный, курс не пробьет вверх отметку в 67 за доллар (разумеется, если нефть не упадет на 5-10%), считает Андрей Люшин из Локо-банка.

"Вероятнее всего, мы будем наблюдать регулярное тестирование курсом уровня 66 рублей за доллар и закрепление за ним. Евро будет следовать за мировым трендом, который навязывается долларом, ожидается торги его в интервале 73-74 рубля", — оценил он.