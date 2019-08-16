МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности рынка акций РФ по индексам и снижения курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС мало изменятся, цена на нефть марки Brent останется выше 58,5 доллара за баррель, курс евро – около 1,107 доллара, курс доллара вырастет на 20 копеек, до 66,2 рубля, евро — на 20 копеек, до 73,4 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В свете мощной турбулентности на финансовых рынках публикуемая на будущей неделе стенограмма заседания ФРС США будет иметь важное значение, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Во-первых, она покажет, насколько американский центральный банк "расколот" по вопросу смягчения, а во-вторых, даст дополнительную пищу для дискуссий по поводу того, на 25 или 50 б.п. снизят ставку в сентябре. Пока мы наблюдаем продолжение конкурентного смягчения ДКП: даже банк Мексики был вынужден впервые за 5 лет снизить ставку. При этом коммуникация центральных банков становится все более непрозрачной, что подстегивает волатильность и одновременно увеличивает риски для создания пузырей", — комментирует он.

"Опасения скорой рецессии в США несколько ослабли после публикации неплохих данных по динамике розничных продаж, но на настроения на рынках продолжает оказывать давление развитие торгового конфликта между США и Китаем. Текущее состояние переговоров не настраивает на скорое перемирие, но обещанные телефонные консультации между лидерами двух стран могут принести некоторые подвижки в противостоянии, что будет позитивно воспринято инвесторами", — комментирует Роман Антонов из Промсвязьбанка.

При этом перспектива ухудшения динамики мировых индексов остается на поверхности, поэтому не исключен уход индекса S&P 500 ниже отметки в 2800 пунктов, полагает он.

На предстоящей неделе риск-аппетиты продолжат пребывать в преимущественно подавленном состоянии главным образом на фоне опасений дальнейшей эскалации по линии торговых переговоров США и КНР, а также развития кризиса в Гонконге, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Пекин обвинил Штаты в поддержке протестующих, что может заметно ухудшить переговорную атмосферу и отсрочить достижение хотя бы рамочной сделки. В то же время, рынки выработали повышенную чуткость к новостному фону, связанному с торговым конфликтом, а значит любые, даже незначительные подвижки могут дискретно включать рыночный risk on, в следствие чего активы развивающихся рынков и сырьевые активы могут отыграть часть потерь, понесенных в августе", — говорит он.

Антонов из наиболее важных данных, которые будут опубликованы на следующей неделе, отмечает также инфляцию в ЕС, статистику по рынку недвижимости и производственный PMI в Штатах, а также предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности стран Еврозоны.

"Мы ожидаем продолжение проблем в Аргентине, что приведет к распродажам активов в других аналогичных странах, в частности, в России, Бразилии, Мексике. При этом к концу недели можно ожидать положительную коррекцию", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На рынке акций есть возможность для восстановительной коррекции, однако потенциал роста индексов крайне ограничен и вполне вероятно, что перед разворотом РТС опустится до 1235 пунктов, полагает Вайсберг из ИК "Регион".

"Российский рынок перешел к снижению на фоне внешнего негатива. В отсутствие внутренних драйверов, а также сильных оснований для восстановления спроса на глобальных рынках для индекса Мосбиржи диапазон 2600-2650 пунктов сохраняет свою актуальность, причем волне возможен тест его нижней границы", — говорит Антонов из Промсвязьбанка.

"Российский рынок продолжит находиться в "красной зоне" во многом из-за внешних факторов (нефть, Аргентина, санкции)", — считает Манько из РИА Рейтинга.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что рынки возобновят отрицательную динамику. Уровнем поддержки по индексу Мосбиржи – 2550 пунктов и 1230 пунктов по индексу РТС. Пробитие вниз российскими индексами указанных уровней станет техническим сигналом к новой волне снижения, и спекулянты возобновят открытие коротких позиций, добавляет он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На следующей неделе ожидаются колебания в диапазоне 65,50 – 66,70 рубля за доллар с тенденцией к ослаблению рубля против доллара, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

"На ближайшую неделю ориентируемся на диапазон 65,5-67 рубля за доллар, видя риски смещения курса к его верхней границе, отметил Роман Антонов из Промсвязьбанка.

Курс будет пытаться остаться в диапазоне 66-66,5 рубля за доллар, чему должно способствовать начало очередного налогового периода, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

При первых признаках улучшения ситуации с перспективой переговоров по торговым вопросам можно ожидать приток средств на российский рынок долговых обязательств, что поддержит рубль, считает Андрей Кочетков их "Открытие Брокер".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательной отраслью на следующей неделе для инвесторов будет золотободыча, а наименее — добыча алмазов.

По его мнению, в лидерах роста могут оказаться акции "Полюса" и Polymetal, а среди аутсайдеров – бумаги "Алросы".

Антонов из Промсвязьбанка отмечает среди бумаг, способных проигнорировать неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, акции МТС и "Магнита", которые должны представить финансовые результаты. Из "голубых фишек" перспективы роста имеют акции "Норникеля", также считает он.

Уязвимо продолжают выглядеть бумаги нефтегазового и финансового секторов, а также металлурги, добавляет аналитик.

Хуже рынка будут выглядеть банки и нефтяные компании, несколько лучше ритейл и химические концерны, полагает Манько из РИА Рейтинга.

На локальном рынке в фокусе отчетность МТС, "Магнита", Московской биржи, "Алросы", ГМК "Норникель", "Фосагро", "Русагро", Qiwi, напоминает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Наиболее распроданные сектора имеют больше шансов на движение вверх. Надежды на преодоление торговых противоречий будут поддерживать спрос на бумаги металлургов и нефтяников. Защитные сектора, включая золотодобытчиков и энергетиков, напротив, могут оказаться под давлением", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".