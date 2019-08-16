МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам, несмотря на улучшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,4% — до 2615,2 пункта, индекс РТС — на 0,83%, до 1239,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.15 мск рос на 41 копейку — до 66,46 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 73,7 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,74% — до 58,66 доллара за баррель.

"Российские индексы не смогли развить восходящий импульс, и после непродолжительной консолидации перешли к активному снижению, происходившему некоторое время вопреки усилению восходящей динамики мировых рынков", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ТМК выросли на 3,9% на фоне публикации позитивных данных по МСФО за второй квартал и первое полугодие года.

Акции "Эн+ Груп" выросли на 0,76% на фоне публикации позитивных данных по МСФО за второй квартал.

Также среди лидеров роста — акции "Распадской" (1,9%), "М.Видео" (1,7%), "Энел Россия" (1,5%), ТГК-1 (1,38%), "Яндекса" (1,21%), "Акрона" (1,11%).

К закрытию торгов привилегированные акции "Мечела" снизились на 4,23%, обыкновенные акции — на 4,73%.

Также среди лидеров падения — акции ОВК (-6,21%), АФК "Система" (-2,8%), префы "Татнефти" (-2,69%), акции "Сафмар Финансовые системы" (-2,19%), "Норникеля" (-1,82%), а также акции "Полюса" (-1,71%), "Аэрофлота" (-1,69%) и акции "Северстали" (-1,55%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи и индекс РТС подошли к ближайшим поддержкам: 2600 пунктов и 1240 пунктов, в случае их пробоя следующими техническими препятствиями для развития нисходящего движения могут стать уровни 2500 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 пунктов по индексу РТС, считает Бабин из "БКС Брокер".

"Учитывая, что уже несколько дней российский рынок демонстрирует более слабую динамику относительно большинства внешних площадок, вероятно, данные поддержки будут проверены на прочность уже на следующей неделе, если начавшееся сегодня восстановление мировых рынков не обретет более солидную основу", — добавляет эксперт.

Ориентиром следующей недели ставится диапазон в 2600-2650 пунктов по индексу Мосбиржи, при отсутствии дополнительного негатива возможно формирование мощного коррекционного движения, считает Дмитрий Александров из компании "Универ Капитал".