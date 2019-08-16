МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,2-1,7% на ослаблении внешнеторговых опасений, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,2%, до 25886,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67%, до 7895,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,44%, до 2888,68 пункта.

Рынки вздохнули с облегчением после беспокойства ранее на этой неделе, вызванного ростом торговой напряженности между Китаем и США, а также временной так называемой инверсией кривой доходности — ситуацией, когда доходность 10-летних гособлигаций США стала ниже доходности двухлетних долговых ценных бумаг.

"Хотя доходность гособлигаций в пятницу уходит от рекордных минимумов, и на рынок возвращается спокойствие, движение на рынках облигаций останется в центре внимания инвесторов на предстоящей неделе", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуга (Lukman Otunuga).

Инвесторы также отыгрывают данные о количестве новых домов в США. Число новостроек сократилось на 4% в месячном выражении, однако оптимизм участников торгов поддерживает то, что число разрешений на строительство в США увеличилось на 8,4%, приблизившись к семимесячному максимуму.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, снизился до 92,1 пункта с уровня июля в 98,4 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора до 97,2 пункта.