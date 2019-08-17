БУЭНОС-АЙРЕС, 17 авг /ПРАЙМ/. Основной биржевой индекс Аргентины Merval снизился по итогам торгов на 2,04% до 30406,55 пункта, однако песо укрепился до 57 песо за доллар, свидетельствую данные торгов и банков.

В начале дня биржи медленно росли, однако в конце дня не смогли остаться в плюсе, как днем ранее. Merval по итогам торгов в четверг вырос на 3,74% — до 31039,31.

Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion немного укрепил национальную валюту в пятницу. Утром он продавал доллар по 57,5 песо, закончил день с 57 песо за доллар, следует из данных учреждения.

Накануне курс национальной валюты также вел себя вполне оптимистично. В четверг утром Banco Nacion продавал доллар по 58 песо, во второй половине дня — по 59 песо, тогда как в среду обменный курс достигал 63 песо за доллар.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.