МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в связи с сильным падением биржевых котировок в среду, 14 августа был вынужден провести экстренное селекторное совещание, в котором приняли участие руководство трех крупных банков, передает телеканал CNBC.

Американский лидер пообщался с главами JPMorgan, Bank of America и Citigroup. При этом детали разговора не разглашаются.

Во время торгов 14 августа индекс Dow Jones просел на более чем 800 пунктов (3,05%), упав до 25478,91. S&P 500 снизился на 80,1 пункта (2,74%), до 2846,19 пункта. NASDAQ опустился на 242,4 пункта (3,02%), до 7773,9.

По данным The Wall Street Journal, такой биржевой обвал связан с тем, что доходность двухлетних американских гособлигаций превысила доходность десятилетних госбумаг. Это произошло впервые после кризиса 2008-2009 годов.