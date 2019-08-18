БУЭНОС-АЙРЕС, 18 авг /ПРАЙМ/. Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.

"Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики… Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития", — отмечается в письме.

По данным TN, вечером в субботу Макри встречается с министром финансов провинции Буэнос-Айрес Эрнаном Лакунсой.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B", а агентство Fitch снизило рейтинг страны до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности после праймериз.