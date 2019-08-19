МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09%, до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,97%, до 55,34 доллара за баррель.

В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Блумберг, полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает "поддержать рынок нефти".