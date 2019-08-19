Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торгов
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро после значительного снижения в пятницу, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижается на 26 копеек – 66,26 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,53 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,64% — до 59,6 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20190819/830248719.html