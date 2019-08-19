RUB

ЛУКОЙЛ — СД (об итогах оферты /предъявления акций к выкупу по решению ВОСА от 25.06.2019 об уменьшении УК путем выкупа и гашения ао в кол-ве 35 млн шт., 16.07.2019-14.08.2019/)

цена выкупа: 5450 руб (ао)