МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -10 млрд йен -3 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) -6,6% -1,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) 589,6 млрд йен -249,6 млрд йен (факт)
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,1% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
10:30 мск (08:30 лнд, 03:30 NY) RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (об итогах оферты /предъявления акций к выкупу по решению ВОСА от 25.06.2019 об уменьшении УК путем выкупа и гашения ао в кол-ве 35 млн шт., 16.07.2019-14.08.2019/)

 

 

 цена выкупа: 5450 руб (ао)

 

 

 RUB Трансконтейнер — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) 480,37 — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB Татнефть — реестр для ВОСА (13.09.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2019