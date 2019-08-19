События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 августа
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-10 млрд йен
|-3 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|-6,6%
|-1,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|589,6 млрд йен
|-249,6 млрд йен (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,1%
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
|
|
|10:30 мск (08:30 лнд, 03:30 NY)
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (об итогах оферты /предъявления акций к выкупу по решению ВОСА от 25.06.2019 об уменьшении УК путем выкупа и гашения ао в кол-ве 35 млн шт., 16.07.2019-14.08.2019/)
|
|цена выкупа: 5450 руб (ао)
|
|RUB
|Трансконтейнер — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019)
|480,37 — див-д 2018
|
|
|RUB
|Татнефть — реестр для ВОСА (13.09.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190819/830248975.html