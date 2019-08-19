МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Локомотивом выступил фондовый рынок КНР, который продемонстрировал уверенный рост на фоне мер властей страны по поддержке национальной экономики.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,1% — до 2883,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,05%, до 1571,97 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 2,2% — до 26291,84 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,71% — до 20563,16 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,66% — до 1939,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,97%, до 6467,4 пункта.

Народный банк Китая объявил в субботу о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. В частности, c 20 августа регулятор изменит ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Новым бенчмарком станет ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR). Теперь банки должны будут использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

Инвесторы АТР также отреагировали на рост основных американских фондовых индексов в пятницу, которые подскочили на 1,2-1,7% на ослаблении внешнеторговых опасений. "Индекс Nikkei вырос после роста трех основных американских индексов в пятницу", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Online Okasan Securities.

Определенное влияние на настроение трейдеров оказала и статистика из Японии, согласно которой экспорт страны снизился в июле в годовом выражении на 1,6%, а импорт — на 1,2%. При этом аналитики ждали снижения экспорта на 2,2%, а импорта — на 2,7%.