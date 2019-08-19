МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник днем, отыгрывая падение на минувшей неделе на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1101 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1089 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 98,2 пункта.

В понедельник отмечается коррекционный рост курса евро по отношению к доллару после того, как за минувшую неделю европейская валюта потеряла к американской 1%, что стало самым сильным недельным снижением с начала июля.

При этом курс евро пока не отреагировал на статистику из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, замедлилась до 1% с июньского уровня в 1,3%. При этом аналитики ждали инфляцию в регионе на уровне предварительной оценки — 1,1% в годовом исчислении.

На текущей неделе инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где состоится ежегодный симпозиум центробанков. В нем примут участие главы мировых центробанков, министры финансов, главы компаний и ведущие экономисты. Рынки ждут от Пауэлла сигналов о возможности понижения базовой ставки в США в сентябре.

"Речь Пауэлла подготовит почву для снижения ставки минимум на 25 базисных пунктов в сентябре. Это будет означать, что период ужесточения монетарной политики закончился, и регулятор вернулся к мягким настроениям", — прокомментировала положение агентству Рейтер валютный стратег RBC Capital Markets Эльза Лигнос (Elsa Lignos).