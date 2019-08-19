МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рост цен на нефть замедлился в понедельник днем на фоне опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53%, до 58,95 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 55,15 доллара за баррель. Утром рост цен на нефть достигал 1%.

Рост стоимости нефти в понедельник днем сдерживают опасения за перспективы торгового конфликта между США и Китаем, который может негативно отразиться на всей мировой экономике и мировом спросе на сырье.

При этом поддержку ценам на "черное золото" оказывают опасения за добычу нефти в Саудовской Аравии. В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

"Рынок нефти, похоже, снова отыгрывает премию за геополитический риск после атак беспилотников в Саудовской Аравии в выходные, но эта премия может не сохраниться, если события не приведут к перебоям в поставках", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).