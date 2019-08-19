МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Акции "Алросы" растут более чем на 2% на сообщении менеджмента по будущим дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 13.03 мск акции "Алросы" поднимались на 2,1% — до 73,14 рубля (уже подскакивали на 3% — до 73,75 рубля), при этом индекс Мосбиржи рос лишь на 0,4%.

Ранее в понедельник компания сообщила, что отношение чистого долга к EBITDA на конец второго квартала составило 0,3, что в соответствии с дивидендной политикой позволяет менеджменту компании вынести на рассмотрение наблюдательного совета предложение по направлению на дивиденды за первое полугодие до 100% свободного денежного потока (FCF).

Чистая прибыль компании во втором квартале упала на 44% относительно предыдущего квартала — до 13,4 миллиарда рублей, показатель EBITDA уменьшился на 20% — до 25,1 миллиарда рублей.

"В то же время из-за прошедшего ослабления рубля в конце года финансовые результаты компании могут немного улучшиться, если, конечно, глобальный спрос на алмазы справится с циклическим замедлением спроса", — полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.