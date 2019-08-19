МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжил снижаться на фоне закрепления цены нефти марки Brent ниже 60 долларов за баррель, доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.21 мск понедельника рос на 44 копейки – до 66,96 рубля (уже поднимался до 67,03 рубля), курс евро — на 58 копеек, до 74,34 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил темпы роста и поднимается лишь на 0,39% — до 58,87 доллара за баррель. На утренних торгах стоимость фьючерса росла более чем на 1,5% и поднималась до 59,62 доллара за баррель.