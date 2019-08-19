МОСКВА, 19 авг — Dow Jones. Фондовый рынок США еще не достиг коррекционного минимума. К такому выводу пришли инвесторы, действующие вразрез с основной массой игроков, после изучения последних данных по настрою инвесторов.

Хотя Dow Jones Industrial Average упал на 6,6% и в том числе в одну из сессий прошлой недели потерял 800 пунктов, многие тактики, ориентированные на краткосрочную перспективу, все еще верят в продолжение ралли, длившегося с июня по июль, пока не доказано обратное.

Если нынешний спад будет развиваться в соответствии с тенденциями прошлого, то до того, как инвесторы будут способны преодолеть тревожные факторы, так называемую "стену опасений" и обеспечить ралли, рынок должен будет упасть еще сильнее.

Стоит рассмотреть средний показатель рекомендаций нескольких десятков инвесторов-тактиков по доле краткосрочных позиций на рынке акций (согласно индексу Hulbert Stock Newsletter Sentiment Index, HSNSI). Сейчас этот индекс находится на 7,9%.

Хотя это значение гораздо ниже уровня 84,2%, наблюдавшегося в начале июля, все равно оно заметно выше, чем уровни, которые были при декабрьских минимумах – ниже минус 20%.

Безусловно, рыночное ралли возможно и до появления столь низких оценок. Однако если оно произойдет, в его основе не будет достаточно прочного рыночного настроя.

Такая ситуация наблюдалась во время ралли, которое началось в июне, когда HSNSI был близок к нынешним уровням. Хотя рынок рос несколько недель, всего за несколько дней в начале августа весь прирост был потерян. В результате рынок сейчас находится примерно на тех же отметках, на каких был в начале июня.

Другие индикаторы рыночного настроя вторят HSNSI. Взять, к примеру, опрос Investors Intelligence, в рамках которого инвесторов-тактиков разделяют на три категории: инвесторы с явно бычьим настроем, с явно медвежьим настроем и с бычьем настроем, но ждущие коррекцию. Для проведения исторических параллелей рассмотрим лишь один показатель, а именно процент инвесторов с бычьим настроем от общего числа инвесторов с бычьим или медвежьим настроем.

Согласно опубликованному в среду отчету, этот показатель составляет 73,2%, что лишь немного ниже 77%, зафиксированных в конце июля, в ходе недели, когда был достигнут исторический максимум. Никакой "стены опасений".

Рассмотрим также опорос, проводимый Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов. Этот опрос основан вопросах, на которые отвечают посетители сайта ассоциации: относят ли они себя к инвесторам с бычьей, медвежьей или нейтральной позицией в отношении фондового рынка. Согласно данным, поступившим на этой неделе, отношение тех, кто выбрал бычью позицию, к общему числу тех, кто выбрал медвежью или бычью позицию, составило 34,1%. Как и в случае с HSNSI, показатель практически равен значениям начала июня.

Более того, несмотря на недавний спад, показатель все равно выше уровня 31,1%, зафиксированного на предыдущей неделе. Это не похоже на капитуляцию, которая обычно бывает при коррекционных минимумах.

Какой вывод можно сделать? Инвесторы с бычьими позициями стали отступать, что является шагом в верном направлении. Однако те, кто идет против рынка, ставят на то, что для достижения дна, с которого возможен отскок, нужно, чтобы сдалось большее число быков.

— Автор Mark Hulbert, MarketWatch; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ